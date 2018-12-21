Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов страны, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Хиджран Мурадов назначен председателем Административно-экономического суда Нахчыванской автономной республики, Натиг Алиев – председателем Гянджинского суда по тяжким преступлениям, а Афган Гаджиев – заместителем председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Глава государства также назначил глав ряда районных судов Нахчыванской автономной республики и города Баку, а также районных судов Азербайджана.

В общей сложности, распоряжением были назначены 14 глав районных судов по всей стране.

Minval.az