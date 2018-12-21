«Разговоры о «более высоких результатах учащихся в русском секторе, чем у учеников азербайджанского сектора – миф».
Об этом на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане сказал министр образования Джейхун Байрамов.
По его словам, из статистики можно увидеть, что результаты абитуриентов азербайджанского сектора не ниже, порой даже выше.
Министр отметил, что сейчас с первого класса школьники изучают один иностранный язык.
«С пятого класса планируется преподавание второго иностранного языка», — цитирует его Репорт.
Дж.Байрамов отметил, что в Азербайджане 92-93% учащихся получает образование на государственном языке: «В последние годы в этой цифре нет изменений».