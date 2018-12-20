Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об осуществлении мер по реконструкции и улучшению высоковольтных линий электропередач.

Согласно распоряжению, в целях строительства связующей линии электропередачи для подстанции «Гобу», обновления линии и проводов электропередач мощностью в 110 киловольт, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2018 год, в целях увеличения уставного капитала ОАО «Азерэнержи» первоначально будет выделено 10 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az