Обнародованы официальные праздничные дни в Азербайджане в 2019 году.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов подписал соответствующее распоряжение.

В распоряжении говорится, что согласно части 2 указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 декабря 2006 года «О применении закона Азербайджанской Республики от 8 декабря 2006 года о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики», 20, 21, 22, 23, 24 марта 2019 года будут считаться нерабочими днями в связи с праздником Новруз байрамы, 5, 6 июня — по случаю праздника Рамазан, 12, 13 августа — по случаю Гурбан байрамы.

Minval.az