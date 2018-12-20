Эстонская полиция задержала 10 бывших сотрудников Danske Bank в связи с делом по отмыванию денег, которое некоторые СМИ называют «крупнейшим в Европе».

Главный прокурор Таллина Лавли Перлинг заявил, что задержанную группу обвиняют в отмывании приблизительно €300 млн. Эти деньги связывают с налоговым мошенничеством и хищением в Азербайджане и Грузии.

19 сентября исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку.

Эстонское подразделение банка обвиняется в том, что в период с 2007-го по 2015 год через него было отмыто порядка $234 млрд, причем «подозрительными» по европейским и американским законам об отмывании денег можно было считать большую часть проводок, которые прошли через банк.

Danske Bank – крупнейший банк Дании, он был основан в 1871 году. В настоящее время у него насчитывается более 5 млн клиентов: в скандинавских странах, в странах Балтии (Литве, Латвии, Эстонии), а также в Ирландии. Хотя банк не работает ни в России, ни в Украине, ни в Азербайджане, им активно пользовались компании из этих стран и других регионов СНГ для перечисления денег на Запад и получения их из-за границы, в том числе от офшорных компаний. Значительная часть таких операций проходила именно через эстонское подразделение.

Minval.az