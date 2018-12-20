Председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» Байрам Сафаров отправлен в отставку.

В четверг, 20 декабря, в Баку прошел съезд азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на котором был избран новый состав правления, состоящий из 23 человек.

В соответствии с решением съезда новым председателем Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» стал сотрудник МИД Азербайджана Турал Гянджалиев. Заместителем председателя общины избран Асиф Джахангиров, другим заместителем председателя общины — Эльчин Ахмедов.

Minval.az