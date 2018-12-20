Некоторые структуры, снабжающие продовольствием дошкольные учебные заведения города Баку, выдали ряду детских садов столицы не отвечающие стандартам продукты питания.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, сотрудники ИВ города и Управления дошкольных учебных заведений и детских домов Баку посетили различные детские сады, во время осмотра было предотвращено приготовление из некачественной продукции блюд и раздача детям, обеспечен полный возврат и замена на качественные продукты.

С учетом серьезности вопроса в Исполнительной власти города было проведено оперативное совещание, создана комиссия по разбирательству на месте ситуации с обеспечением дошкольных учебных заведений продовольствием, нескольким заведующим детсадами, не проявившим в данном вопросе принципиальнось, был вынесен выговор, руководству Управления дошкольных учебных заведений и детских домов города Баку сделано серьезное предупреждение. На совещании было особо отмечено, что детей необходимо всегда обеспечивать самыми качественными продуктами,этот вопрос необходимо серьезно контролировать. В связи с этим в преддверии Нового года осуществляются дополнительные мероприятия по повышению качества и разнообразия выдаваемых детским садам продуктов.

В то же время руководители структур, обеспечивающих продовольственными продуктами дошкольные учебные заведения города Баку, были приглашены в ИВ и предупреждены по данному вопросу.

В настоящее время комиссия проводит рейды для проверки качества продуктов в детских садах.

Minval.az