Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу рассказал о вкладе республики в освоение мировой нефтяной промышленности в университете имени Губкина и поделился воспоминаниями об Азаде Мирзаджанзаде.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу рассказал о вкладе республики в освоение мировой нефтяной промышленности в университете имени Губкина и поделился воспоминаниями об Азаде Мирзаджанзаде.
Дата: 2018/12/19 22:54
Раздел: Азербайджан, Мнения
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