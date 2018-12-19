У России большие планы, в частности, по развитию двусторонних отношений с Азербайджаном.

Об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос собственного корреспондента Trend в Москве.

«Хочется, надеется, что в будущем году отношения с нашими партнерами, союзниками, дружественными странами будут развиваться успешно. У нас большие планы, в частности в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном. Всегда с новым годом связаны надежды и хочется, конечно, мира, стабильности и реализации всех тех конструктивных планов, которые у нас имеются», — сказала Захарова.

Minval.az