Президент Азербайджана распорядился о выделении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, каждой семье, получающей социальную помощь, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и праздником Нового года, выделена единовременная материальная помощь в размере 100 манатов.

Для обеспечения выдачи материальной помощи из средств адресной государственной помощи и социальных пособий предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год, будет выделено 5 млн манатов.

Minval.az