Дальнейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет строиться на креативных идеях, заявила сегодня на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Вестника Кавказа» о поиске идей для новой основы переговоров Баку и Еревана, озвученном неделю назад министром Сергеем Лавровым после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мария Захарова пояснила, что в ходе той встречи Лаврова с Алиевым говорилось о будущем нагорно-карабахского урегулирования после того, как в Армении окончательно сменится и утвердится легитимная власть. «Там говорилось о будущем, что такие идеи должны быть выработаны, и они должны быть креативными», — обратила внимание она.

По словам официального представителя МИД РФ, сейчас ведется активная работа по формированию подобных идей. «Именно такие выработанные, креативные идеи будут поддерживаться. Сейчас эксперты этим и занимаются», — сообщила Мария Захарова.

Minval.az