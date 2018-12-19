Посетители заказника Маламала на западе ЮАР стали свидетелями охоты гиеновидных собак на кустарникового зайца. Канал Kruger Sightings опубликовал на YouTube кадры, которые снял егерь Питер Ван Вик (Pieter van Wyk), передает Лента.ру.

По словам автора видео, туристам попалась стая гиеновидных собак: четыре взрослые особи и восемь детенышей. Взрослые собаки заметили зайца и преследовали его почти 500 метров.

Животное нырнуло в жилище трубкозуба, но хищники не сдавались. Они разрыли нору, вытащили зайца и на глазах людей разорвали его на части.

«На мой взгляд, такое зрелище не должно вызывать удовольствия, но и сторониться его не надо, — прокомментировал егерь. — Это природа в самом чистом виде».

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