«В Азербайджане уже утверждены «Правила по закладыванию и управлению кладбищами». Утвержденные новые правила предотвратят негативные случаи. Места на кладбищах будут выдаваться лицам, осуществляющим похороны, в упорядоченной форме».

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом религиоведческой экспертизы Госкомитета по работе с религиозными образованиями Нахид Мамедов.

Начальник отдела отметил, что места для могил на кладбищах будут выдаваться в соответствии с порядковыми номерами: «Это устранит негативные случаи, хаос. До этого на кладбищах было много негативных случаев, места продавались, у людей требовали деньги… Впредь такие случаи будут предотвращаться. В составе муниципалитетов будет создана специальная структура по управлению кладбищами».

Minval.az