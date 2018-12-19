МИД Армении прокомментировал заявление главы азербайджанского внешнеполитического ведомства о том, что на последней встрече в Милане впервые за долгое время он достиг взаимопонимания с Зограбом Мнацаканяном.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что на последней встрече с армянским коллегой впервые за долгое время было достигнуто взаимопонимание. Он отметил, что поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.

«Договоренности, достигнутые в ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана в рамках министерской встречи руководителей внешнеполитических ведомств ОБСЕ, были опубликованы со стороны министерства», — сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении напомнили, что в сообщении, опубликованном сразу после встречи, отмечено: «Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились продолжить встречи, сохраняя сформировавшуюся динамику».

Еще одна договоренность была достигнута в отношении совместного заявления глав МИД Армении и Азербайджана, а также руководителей делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Заявления подобного формата долгое время добиться не удавалось, однако в Милане это стало возможно, подтвердили в МИД Армении.

«Мнацаканян (6 декабря) говорил, что заявление подтверждает взаимопонимание, достигнутое в Душанбе – интенсивно работать над снижением напряжения в зоне конфликта и подготовкой народов к миру. В вопросе подобных сложных вопросов сохранение не конфронтационной, не враждебной тональности в публичных заявлениях — это уже хорошо», — отметила Нагдалян.

В своем выступлении на Совете министров ОБСЕ 6 декабря, которое также опубликовано со стороны МИД, и.о. главы внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян коснулся этого заявления, отметив, несомненно, вдохновляет, что министрам двух стран после встречи при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ, удалось достигнуть согласия вокруг текста заявления.

Minval.az