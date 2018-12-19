Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с исполняющим обязанности губернатора Астраханской области РФ Сергеем Морозовым.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с исполняющим обязанности губернатора Астраханской области РФ Сергеем Морозовым.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/12/19 11:45
Раздел: Азербайджан
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