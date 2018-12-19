Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Государственную программу по развитию азербайджанской юстиции на 2019-2023гг».

Основными направлениями Госпрограммы являются: продолжение реформ в сфере юстиции; усовершенствование деятельности органов юстиции и судов с целью обеспечения прав и свобод человека, а также принципов прозрачности; расширение международного сотрудничества; усиление сотрудничества с институтами гражданского общества, улучшение инфраструктуры и материально-технической базы судов и органов юстиции; усиление кадрового потенциала сферы юстиции; совершенствование системы исполнения наказаний и т.д. Об этом сообщает «Интерфакс».

Финансирование Госпрограммы осуществляется из госбюджета, а также за счет государственных инвестиционных расходов, средств международных организаций и других источников, разрешенных законом.

Согласно положениям Госпрограммы, Министерство юстиции в 2019-2023гг примет меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию новой тюрьмы в поселке Умбаку города Баку, пенитенциарного комплекса для женщин и несовершеннолетней молодежи, пенитенциарных комплексов смешанного типа в Гяндже и Лянкяране, обновит транспортный парк пенитенциарной службы.

Госпрограммой предусмотрено также завершение министерствами юстиции и экономики строительства новых административных зданий Сумгайытского судебного комплекса и Масаллинского районного суда, осуществление работ по реконструкции административного здания Сураханского районного суда города Баку.

План мероприятий Госпрограммы предусматривает, в том числе, разработку предложений, с учетом рекомендаций международных организаций, по совершенствованию законодательства с целью более эффективного обеспечения прав заключенных и арестованных лиц, осуществление контроля над деятельностью органов местного самоуправления, подготовку единого законопроекта по совершенствованию нормативной базы в области исполнения решений судов и других органов.

Госпрограмма также предусматривает подготовку в 2019-2023гг, с привлечением международных экспертов, законопроекта «Об оказании бесплатной правовой помощи», предусмотренного для малообеспеченных слоев населения, подготовку в 2019 году предложений по организации видеосвязи во время проведения судебных заседаний с целью вовлечения к процессу граждан, не имеющих возможности принимать непосредственное в них участие.

Кроме этого, Министерству юстиции поручено в 2019 году подготовить долгосрочную стратегию по применению ИКТ в судах и органах юстиции с целью обеспечения перехода к «Электронному государству», внедрить до 2023г инфраструктурную ИКТ-сеть, охватывающую все органы юстиции, создать в 2019-2023гг закрытую научно-методическую и информационно-справочную электронную систему, охватывающую филиалы Центра судебной экспертизы, обеспечить в 2019 году создание мобильной версии «Единого информационного реестра по проведению проверок в сфере предпринимательства» и т.д.

В 2019-2023 гг. Минюсту необходимо организовать в Академии юстиции подготовительные курсы с целью обеспечения эффективности и повышения качества работы с кадрами в органах юстиции. Кроме того, в указанный период ведомству надлежит реализовать меры по стимулированию участия предпринимателей в деятельности, направленной на привлечение заключенных к общественно-полезному труду и создание новых и восстановление промышленных участков на действующих в местах лишения свободы предприятиях.

Minval.az