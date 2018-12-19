В Азербайджане будет создан автоматизированный банк вакансий.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане.

Среди других мер, которые поспособствуют развитию рынка труда страны и обеспечению занятости населения, министр отметил создание Национальной обсерватории по рынку труда.

По его словам, эта структура поможет прогнозировать спрос и предложение на рынке труда и, анализируя потребности рынка и существующие трудовые ресурсы, будет стимулировать создание новых рабочих мест.

Бабаев подчеркнул, что инвестиции в человеческий капитал — это основное условие для устойчивого развития экономики страны

Министр добавил, что развитие государственной системы занятости является одним из приоритетов правительства.

Одной из мер для развития рынка труда, продолжил министр, было принятие Стратегии занятости, которая определяет основные приоритеты и направления работы для правительства на следующее десятилетие.

Как отметил Бабаев, с этой целью появилась необходимость формирования новой модели оказания услуг в сфере занятости. В рамках этих работ были внесены различные изменения в нормативно-правовые акты, а также приняты новые законы, в числе которых, например, закон о страховании от безработицы.

Minval.az