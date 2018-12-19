На территории города Далимамедли Геранбойского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль марки «BMW» сбил жительницу села Люксембург Самухского района Мамедову Новбар Гурбан гызы (1948), когда она пыталась перейти дорогу.

В результате, Н.Мамедова скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Близкие погибшей на некоторые время перекрыли автомагистраль Баку-Газах. Позже на место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и движение транспорта было восстановлено.

Кроме того, близкие женщины не позволили провести медкэкспертизу трупа.

По факту ведется расследование.

Minval.az