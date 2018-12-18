«Традиционные добрососедские отношения Грузии с Турцией и Азербайджаном углубляются». По сообщению Report, об этом на прошедшей в Тбилиси традиционной годовой конференции с участием глав дипломатических представительств и консульских служб в Грузии заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

Он отметил, что успешные визиты в Азербайджан и Армению продолжились и в этом году.

По словам премьера, Грузия уверенно движется на пути интеграции в Евросоюз и евроатлантический альянс, что говорит о профессионализме грузинской дипломатии: «Высокий профессионализм и верность грузинской дипломатии Родине гарантирует успешное отстаивание интересов грузинского государства на международной арене. Выражаю Вам признательность за Вашу неутомимую деятельность во имя отстаивания интересов нашей Родины».

M.Бахтадзе подчеркнул неоценимый вклад грузинских дипломатов в укрепление суверенитета страны и восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем.

Minval.az