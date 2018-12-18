Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки входит в список кандидатов на пост наставника «милли», которую в этом месяце покинул Гурбан Гурбанов.

Как сообщает «Азериспорт», хорват является одним из главных кандидатов на этот пост. Сам Просинечки не против вернуться в Азербайджан, несмотря на успехи в сборной Боснии и Герцеговины, куда он перешел сразу после того, как покинул «милли». С этой командой ему удалось выиграть свою группу в Лиги наций.

Зарплата Просинечки в этой стране в 3-4 раза меньше, чем была в Азербайджане.

Minval.az