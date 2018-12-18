Убийство продавца шаурмы совершено в одном из бакинских кафе из-за глупого конфликта, сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Низаминского района столицы.

Известно, что 16 декабря в 16:00 в кафе, расположенном в здании номер 22 по улице Азера Манафова, произошла поножовщина, в ходе которой житель Баку 26-летний Ильхам Султаналиев нанес два ножевых ранения работнику заведения — изготовителю шаурмы, уроженцу Джебраильского района 28-летнему Сабухи Сафарову.

Ранения пришлись в область бедра и задели артерию, и Сафаров скончался от потери крови еще до того, как его успели госпитализировать.

Подозреваемый Султаналиев задержан сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского района.

В ходе предварительного допроса стало известно, что конфликт между молодыми людьми возник буквально на пустом месте. По словам задержанного, он хотел зайти в уборную, но Сафаров преградил ему дорогу и не дал пройти. В результате Султаналиев достал из кармана нож и ударил им работника кафе.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, следствие ведет районная прокуратура.

Minval.az