Коммерческая вертолетная авиакомпания Silk Way Helicopter Services пополнила свой флот новейшим вертолетом Agusta Westland AW109SP, оснащенным фото/видео оборудованием, специализированным для высококачественной аэросъемки.

Вертолеты серии AW109SP оснащены навигационной спутниковой системой для всепогодной эксплуатации. Стеклянная кабина пилотов вертолета обеспечивает превосходную видимость.

Бортовая фото/видео камера «Gyro-Stabilized Systems (GSS) Broadcast series B512 Gimbal Camera – Ikegami HDL-F3000» разрешением 2,6 мегапикселей, с широким углом обзора и встроенным гироскопическим стабилизатором позволяет проводить высококачественную съемку в любых погодных условиях и при любом внешнем освещении.

Отметим, что компания SWHS организовывала вертолетные фото- и видеосъемки во время проведения Первых Европейских Игр в Баку в 2015 году, Исламских игр в 2017 году, а также Гран-При Формулы-1 и велогонки «Tour de Azerbaijan» в Азербайджане, которые ежегодно проводятся в столице.

Компания «Silk Way Helicopter Services» — одно из самых современных авиационных предприятий Азербайджана. Ежегодно вертолеты авиакомпании перевозят более 50 тыс. пассажиров. На данный момент парк воздушных судов, который базируется в аэропорту «Забрат», включает вертолеты Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, Airbus Helicopters AS-332L1, Airbus Helicopters EC-155B1, EC-135P2+, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, а также самолеты Cessna 172S.

Minval.az