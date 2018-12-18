В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана во вторник прокомментировали высказывания Нармин Шахмарзаде, которая представляет себя психологом, о Национальном герое Мубаризе Ибрагимове, сообщает Trend.

Спикер Огтай Асадов сказал, что следил за обсуждениями данного вопроса. По его словам, наглядно видно, какое внимание народ проявил в соцсетях к данному вопросу.

«Люди высказали свое отношение к Национальному герою. Поэтому неправильно обсуждать такой незначительный вопрос на уровне Милли Меджлиса. Я против этого. Этот человек даже не окончила университет, нужны годы, чтобы она стала психологом. В таком случае с какой стати мы должны обсуждать ее? Этой девушке ответил народ, поэтому прошу не останавливаться на данном вопросе», — сказал спикер парламента.

Отметим, что депутаты Фазаил Агамали и Фазаил Ибрагимли жестко выступили по поводу высказывания Нармин Шахмарзаде и осудили использование унизительных слов о Национальном герое.

Minval.az