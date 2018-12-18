Реформы в области здравоохранения преследуют одну цель: чтобы граждане Азербайджана были здоровыми, могли пользоваться в Азербайджане медицинскими услугами высокого уровня.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник на встрече с коллективом Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения после ознакомления с условиями, созданными в НИИ после капитальной реконструкции.

«Сегодня мы отмечаем открытие Научно-исследовательского института медицинской реабилитации после капитального ремонта. Сердечно поздравляю коллектив института по этому случаю. Поздравляю с этим замечательным событием весь наш народ, так как данному институту принадлежит особое место в Азербайджане. После реконструкции начинается вторая жизнь реабилитационного центра, возраст которого равен почти веку. На установленных здесь стендах я сейчас ознакомился с прежним состоянием здания, фотоснимками, сделанными во время строительства. Они вызывают огромный интерес. Еще в 1925 году было дано соответствующее указание о строительстве института. Около 100 лет он служил жителям Азербайджана. Вам, работающим здесь, хорошо известно, что этому институту принадлежит особое место в системе здравоохранения нашей страны. Знаю, что во время ремонта граждане ждали скорейшего открытия института, чтобы пользоваться его возможностями. Конечно, созданные сегодня здесь современные условия отвечают самым высоким стандартам. И ремонтно-строительные работы проделаны с высоким профессионализмом, со вкусом, и установленное здесь современное оборудование, конечно, позволит обслуживать больных на самом высоком уровне. Сегодня желающие восстановить свое здоровье обязательно придут сюда и найдут исцеление», — отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что здание института также является прекрасным памятником архитектуры.

«Как внешний вид, так и внутренний дизайн здания радуют глаз. Площадь института тоже большая, она составляет 14 тысяч 600 квадратных метров. Еще раз хочу сказать, здесь будут оказываться услуги на самом высоком уровне. Это — еще одно проявление внимания, оказываемого в нашей стране к сфере здравоохранения. Это еще раз показывает, что здоровье людей является для нас важнейшей задачей. Неслучайно за последние 15 лет построено или капитально отремонтировано около 650 медицинских учреждений, отремонтировано вот на таком уровне. Сегодня повсюду в нашей стране можно получить высококачественные медицинские услуги. Процесс строительства и капитального ремонта центральных городских и районных больниц, можно сказать, завершается, несколько больниц ожидают открытия», — отметил президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что в ближайшие несколько лет этот вопрос также найдет решение.

«Это — огромный вклад в систему здравоохранения нашей страны, потому что сегодня во всех наших городах, в абсолютном большинстве районов функционируют и оказывают услуги гражданам медицинские учреждения, отвечающие самым высоким стандартам. Если бы мы не добились этого, не создали материально-технической базы сферы здравоохранения, то не смогли бы проводить политику, которую проводим сегодня. Потому что реформы в области здравоохранения, являющиеся составной частью социальной политики, вкладываемые инвестиции преследуют одну цель: чтобы граждане Азербайджана были здоровыми, могли пользоваться в Азербайджане медицинскими услугами высокого уровня. Как вам известно, в последние годы более 5 миллионов граждан Азербайджана по всей стране ежегодно проходят бесплатное медицинское обследование, проводится лечение выявленных заболеваний. Азербайджан является одной из немногих стран, где реализуется столь широкомасштабный социальный проект. Я неоднократно отмечал, что граждане Азербайджана по меньшей мере раз в год должны проходить медицинское обследование. Рад, что эти призывы находят отражение в жизни. В особенности, если учесть, что повсюду имеются условия для прохождения обследования, а использование более чем 5 миллионами человек этих возможностей является победой нашей политики», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что работа, проводимая в Азербайджане в этой области, высоко оценивается и международными организациями.

«Высокой оценки заслуживает работа, осуществляемая в рамках программы «Цели развития тысячелетия» ООН, в том числе в области здравоохранения. Высоко оценивает нашу работу и Всемирная организация здравоохранения. Словом, проводимые в этой сфере реформы и вкладываемые государством средства дают результат. А результат заключается в том, чтобы граждане Азербайджана были здоровыми, чтобы молодое поколение вело здоровый образ жизни, избегало вредных привычек. В Азербайджане есть все условия для обеспечения и восстановления здоровья. Еще раз хочу сказать, возобновление работы данного института является очень важным шагом в этом направлении», — сказал глава государства.

Minval.az