В январе-октябре этого года в Азербайджане было зарегистрировано 50 882 браков, сообщает Государственный комитет по статистике.

За указанный период развелись 12 396 супружеских пар. На каждые 1000 человек пришлось 6,2 браков и 1,5 разводов.

В нынешнем году среди разведенных меньше всего супружеских пар, брак которых продлился до девяти лет. Однако зарегистрировано большое число разводов среди супружеских пар, брак которых продлился 10 и более лет.

В 2017 году году в стране было зарегистрировано 14 514 разводов супружеских пар, брак большинства из которых продлился до пяти лет, передает Тренд.

Minval.az