Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) работает над привлечением в страну туристов из Индии.

Об этом во вторник сказал Trend председатель AzTA Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, Ассоциация на данный момент ведет переговоры с различными индийскими компаниями в данном направлении.

«Ассоциация выступила с инициативой съемок в Баку сцен индийского фильма, которые завершились сравнительно недавно. Когда этот фильм выйдет на экраны, то это будет большой рекламой Азербайджана. Индия — большая страна и реклама посредством кино станет более эффективным методом демонстрации возможностей Азербайджана. Подобные фильмы повлияют также и на рост потока туристов из Индии», — сказал Багиров.

Глава AzTA отметил, что сегодня Азербайджан интересен для кинематографистов. Потому что в азербайджанской столице можно найти элементы таких городов, как Париж, Лондон, Дубай и т.д.

«Мы также ведем работу по привлечение видеоблогеров в Азербайджан, в частности из арабских стран, у которых имеется обширная аудитория в социальных сетях», — сказал Нахид Багиров.

Говоря о приоритетах на 2019 год, Багиров отметил, что это активное участие на индийском рынке, а также усилия для сохранения арабского рынка.

«Мы замечаем, что среди арабских туристов наблюдается некоторый спад, в частности среди туристов из ОАЭ. Арабский турист – очень популярен и среди других стран. Почти весь мир желает привлечь в свою страну арабского туриста, который тратит там свои средства», — сказал Нахид Багиров.

Что касается популярных среди туристов регионов Азербайджана, Багиров отметил, что основной наплыв туристов наблюдается в Габале.

«В Габале очень развита инфраструктура, на территории Габалы есть очень много отелей, также там расположен современный горнолыжный курорт. И этот район популярен среди арабских туристов. На сегодняшний день индийские туристы также направились туда. Очень приятно, что в Габале уже открыт индийский ресторан. Это уже свидетельствует о чем-то», — сказал глава AzTA, при этом, отметив, что нужно развивать и другие регионы страны такие, как Гянджа, Мингячевир, Лянкяран, что позволит увеличить количество ночей проживания туристов в отелях Азербайджана.

Minval.az