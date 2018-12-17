Представители мира науки давно задавались вопросом, как египтяне разместили 3 миллиона каменных блоков Великой пирамиды, каждый из которых весит около 2,5 тонн.

Предыдущие теории предполагали, что гробница фараона Хеопса, являющаяся одной из семи великих чудес древности, была построена с использованием либо огромного фронтального пандуса, либо рампы в форме штопора вокруг экстерьера, чтобы поднять каменную кладку.

Архитектор Жан-Пьер Гуден считает, что пирамида могла быть построена изнутри с помощью круглого туннеля, передает издание «Актуальные новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно его теории, строители построили внешнюю рампу для первых 40 метров, а затем создали внутреннюю рампу в форме штопора, чтобы завершить структуру высотой в 137 метров.

Чтобы доказать свою правоту, исследователь объединил усилия с французской компанией, которая строит 3D-модели для авто и дизайна самолета Dassault Systemes. К 2-х летней работе были привлечены 14 инженеров. Помимо этого была собрана международная группа специалистов для исследования пирамиды с помощью радаров и камер обнаружения тепла, поставляемых французской фирмой обороны.

«Это противоречит обеим основным существующим теориям. Я учил их сам в течение 20 лет, но в глубине души я знаю, что они ошибочны. Теория Гудена заслуживает доверия, но сейчас это всего лишь теория. Не исключено, что он прав», — отметил старший научный сотрудник университета Лонг-Айленда Боб Брир.

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