В Азербайджане должен быть принят закон о беспилотных летальных аппаратах.

Об этом в понедельник сказал Trend академик-секретарь Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), директор Института информационных технологий Расим Алигулиев.

Ученый сказал, что в Азербайджане нет нормативной базы, регулирующей использование дронов.

«Опыт европейских стран и стран СНГ позволяет принять различные нормативные документы для обеспечения исполнения соответствующего закона в этой сфере. Лицо, создающее беспилотные летательные аппараты, должно осознавать свою ответственность при его эксплуатации, потому что эти приборы могут нанести вред обществу, если попадут в руки преступника», — сказал Алигулиев.

Алигулиев отметил, что правильное использование таких приборов принесет пользу для развития этой сфере.

Minval.az