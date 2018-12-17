Туристическая компания Silk Way Travel совместно со своим турецким партнером Summer Tour предлагает супер-выгодные турпакеты в популярный курорт Турции – Анталию.

В рамках акции можно приобрести туристические пакеты на период 8 дней / 7 ночей в отели 5* звезд по цене 359 USD. Сумма указана на 1 человека при условии двухместного размещения.

В цену включены прямой перелет туда-обратно (авиакомпания AZAL), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 5* звезд на условиях «все включено» и медицинская страховка. На выбор предлагается 5 отелей курорта Анталии.

Даты заселения: 11, 15, 18, 22 мая 2019 года.

Помимо этого, Silk Way Travel также начинает продажи и других путевок на курорты Турции по раннему бронированию со скидками до 50% в остальных отелях, которые не входят в турпакеты по акции.

Для получения подробной информации необходимо обращаться в Silk Way Travel по телефону: (+99412) 3103663. E-mail: [email protected]

Узнать больше о горящих турах и бюджетных предложениях можно на страницах Silk Way Travel в социальных сетях:

facebook.com/silkwaytravel.az

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Приобрести туристические путевки также можно в офисе компании по адресу: город Баку, ул. Низами 126А.

Minval.az