Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Ильхама Мехдихан оглу Исмайлова главой Исполнительной власти города Мингячевир.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Minval.az