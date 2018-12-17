Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Ильхама Мехдихан оглу Исмайлова главой Исполнительной власти города Мингячевир.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Ильхама Мехдихан оглу Исмайлова главой Исполнительной власти города Мингячевир.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/12/17 16:05
Раздел: Азербайджан
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