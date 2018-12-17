Названы объемы вывоза капитала из Азербайджана за три квартала этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на платежный баланс Центробанка Азербайджана за январь-сентябрь 2018 года, объем репатриации капитала из Азербайджана в отчетный период составил 2 млрд 103,5 млн долларов.

Это на 16,8 млн долларов или 0,8% превышает показатель за январь-сентябрь прошлого года.

Следует отметить, что в первом квартале этого года объем вывоза капитала из страны составил 603,4 млн долларов, во втором квартале — 1 млрд 109,6 млн долларов, в третьем квартале — 390,5 млн долларов.

Minval.az