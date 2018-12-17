В Баку доставлена первая партия новых автобусов стандарта ЕВРО-6. Автобусы поставлены в рамках сотрудничества ООО «Xaliq Faiqoğlu» и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает в понедельник Trend.

Всего будет доставлено 70 автобусов.

Заказанные турецкой компании «Anadolu İsuzu» автобусы марки «İsuzu Citiport» считаются самыми комфортабельными и эргономичными в Европе.

Эти 12-ти метровые трехдверные транспортные средства отвечают стандарту эмиссии ЕВРО-6.

Автобусы оснащены всеми необходимыми условиями для удобства пассажиров, в том числе, USB- портами, пандусами и системами охлаждения-отопления, и отвечают всем экологическим стандартам.

Остальная часть автобусов будет поэтапно поставляться в Баку в первые месяцы будущего года.

Minval.az