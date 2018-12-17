Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в понедельник, 17 декабря, принял участие в церемонии предоставления новых квартир военнослужащим в Сабунчинском районе.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны — начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков доложили азербайджанскому лидеру о проведенной работе, после чего президент ознакомился с условиями в новых квартирах, а также встретился с военнослужащими и членами их семей.

Глава государства выступил с речью на встрече, а после вручил группе военнослужащих ордера на квартиры.

Minval.az