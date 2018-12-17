Будет открыто прямое воздушное сообщение между Азербайджаном и Пакистаном, и уже началась соответствующая работа в этом направлении.

Об этом сказал посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, принимая участие в программе «Diplomatic Enclave» пакистанского телеканала «Channel 5», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

Выступая в программе, посол сказал, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, что между странами реализуются многие совместные проекты, проводятся выставки, рассказал о могущей экспортироваться продукции, отметил, что в Азербайджане функционирует около 300 пакистанских компаний и бизнесменов, и возросло число пакистанских туристов, приезжающих в Азербайджан. ​​​

Посол также рассказал о благоприятных условиях, созданных в Азербайджане для иностранных инвесторов в аграрных, промышленных и технологических парках, о работе экономических зон, международных транспортных коридорах, проходящих по территории Азербайджана, и о возможности присоединения к ним Пакистана. Дипломат затронул вопрос расширения возможностей для взаимных инвестиций, а также напомнил, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном вносят свой вклад в сотрудничество в экономическую, торговую, военно-техническую, энергетическую, туристическую и другие сферы.

Ализаде отметил, что приоритетным также является военное сотрудничество между двумя странами, обе страны страдают от терроризма и экстремизма и всегда оказывают поддержку друг другу.

Посол особо подчеркнул, что Армения оккупировала территории Азербайджана, провела здесь этническую чистку, проводит политику уничтожения религиозных, культурных памятников, не признает принятые международным организациями резолюции.

В заключение программы посол добавил, что Азербайджан всегда рядом с братским Пакистаном.

Minval.az