Исполнительная власть города Сумгайыт направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов в многоквартирных домах.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ИВ района подписала контракт с ООО «Bakı Otis Lift» на выполнение данных работ. Сумма контракта – 2 млн 498,421 тыс. манатов.
Установка 62 лифтов будет осуществлена в 18 жилых домах.
Кроме этого, ИВ Сумгайыта заключила контракт с «Forte firması» на проведение работ по благоустройствув городе. Сумма контракта – 2 млн 494,53 тыс. манатов.