В январе-ноябре этого года в Азербайджан ввезено 22 714 единиц автомобилей.

Как сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 12 886 единиц или в 2,31 раза.

Среди ввозимых в страну автомобилей 235 единиц или 1,03%составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 20 429 или 98,74% — легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 1 938 или 8,53% — моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 112 или 0,49% — моторные транспортные средства специального назначения.

Количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 39,05% или 66 единиц, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличилось в 2,38 раза или на 20 429 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, – на 924 единицы или на 91,12%, моторных транспортных средств специального назначения — на 64,7% или 44 единицы.

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