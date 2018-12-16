По сравнению с 2017 годом Азербайджан увеличил экспорт военной продукции на 9,2%. Об этом заявил заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев в статье, опубликованной в газете «Азербайджан».

По словам замминистра, в министерстве началась целенаправленная работа по расширению экспортного потенциала, который является одним из основных направлений устойчивого развития и замены импорта местной продукцией:

«Предприятия министерства уже вышли на международные рынки и выиграли различные тендеры. Это одно из основных условий, подтверждающих качество продукции, производимой в отрасли, и ее соответствие международным стандартам. В результате были заключены контракты на экспорт различных видов оборонной продукции и начата их реализация».

По словам Яхьи Мусаева, сегодня осуществляется экспорт различных видов боеприпасов, современных стрелковых и артиллерийских вооружений, бронетехники, патрульных машин специального назначения.

«В настоящее время азербайджанская военная продукция экспортируется в десятки стран. По сравнению с 2017 годом объем экспортированных товаров увеличился на 9,2%. С гордостью можно сказать, что военная продукция, созданная и произведенная Министерством оборонной промышленности совместно с Вооруженными силами Азербайджана, также используется в армиях ряда зарубежных стран. Следует подчеркнуть, что факторами, которые создают основу для вывода конкурентоспособной продукции на мировой рынок, является способность предприятий Министерства производить продукцию, которая может соответствовать международным стандартам, и предоставлять высококвалифицированный персонал».

Minval.az