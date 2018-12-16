«Так же, как и в предыдущие годы, в этом году была продолжена целенаправленная работа по выполнению задач, поставленных главой государства по созданию и производству оружия нового поколения. В частности, в этом году налажено серийное производство разработанных и испытанных на объектах Министерства и рекомендованных к вооружению таких продукций как снайперская винтовка «Yalquazaq» 7,62×51 мм, ручной пулемет специального назначения 7,62×54 мм, автоматический гранатомет 30 мм, ручной гранатомет 40×46 и 4 вида его огнестрельного оружия, учебная ручная граната F-1, мины типа M-6 и M-12″.

Об этом заявил заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев в статье, опубликованной в газете «Азербайджан».

По его словам, в связи с увеличением объемов экспорта была создана производственная линия на основе новой технологии, налажено массовое производство патронных лент и коробок на 100 и 200 патронов.

Minval.az