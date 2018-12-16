17 декабря на территории страны ожидаются дожди.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, временами пасмурной, днем местами морось, к вечеру ожидается дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью 3-5, днем 5-7 градусов тепла.

17 декабря днем ожидается моросящий дождь, 18 декабря — местами интенсивный.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако к вечеру ожидаются осадки, в горной местности снег, местами туман. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, в горах ночью 7-9, днем 5-9 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, а также Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Однако к вечеру ожидаются осадки, снег. Местами кратковременный туман. Западный ветер ночью и утром местами усилится. Температура воздуха ночью 1-5, днем 2-4 градуса тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах ночью и утром местами туман, морось, к вечеру ожидаются осадки. Западный ветер ночью и утром местами усилится. Температура воздуха ночью 1-4, днем 5-8 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах в течение дня ожидаются дожди, местами снег, временами интенсивный. Местами туман. Западный ветер ночью и утром усилится. Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса тепла.

В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако к вечеру ожидается дождь, местами интенсивный. Ночью и утром местами туман. Западный ветер ночью и утром местами усилится. Температура воздуха ночью 1-5, днем 5-8 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах временами дожди, местами интенсивные. В горах туман. Северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью 2-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 0-3, днем 3-5 градусов тепла.

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