В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, водитель автомобиля марки «ВАЗ-2106» Гусейнов Эльнур Гусейнбала оглы (1981-го года рождения) потерял управление, после чего транспортное средство выехало с дороги.
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые телесные повреждения.
Пострадавший на карете скорой помощи был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу.
После медицинского обследования выяснилось, что водитель был пьян.
По факту в районной полиции ведется расследование.