В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, водитель автомобиля марки «ВАЗ-2106» Гусейнов Эльнур Гусейнбала оглы (1981-го года рождения) потерял управление, после чего транспортное средство выехало с дороги.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые телесные повреждения.

Пострадавший на карете скорой помощи был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу.

После медицинского обследования выяснилось, что водитель был пьян.

По факту в районной полиции ведется расследование.

Minval.az