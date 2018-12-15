Сегодня была презентована обновленная версия сайта ОАО «Азеришыг», которая более интерактивная, чем прежняя, сообщает в субботу Trend.

На сайте для абонентов создан «электронный кабинет», сказал, выступая на мероприятии, замдиректора департамента информационных технологий структуры Эмин Амиров.

«Здесь можно будет получить всю информацию о потреблении электроэнергии, и зарегистрированные на сайте абоненты будут информироваться о произошедших авариях и ограничениях электроснабжения, в любое время узнавать расход электроэнергии и информацию о задолженности», — сказал Амиров.

Замдиректора департамента отметил, что, добавив свой номер телефона, абонент может узнать задолженность. Кроме того, если абонент укажет номер телефона в «электронном кабинете», то ежемесячно на его телефон будет приходить сообщение о задолженности за ежемесячно использованную электроэнергию. Набрав на сайте абонентский код, можно узнать о задолженности за электроэнергию по любому адресу на территории страны.

Minval.az