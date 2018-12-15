Угарным газом в Азербайджане за два с половиной месяца отправились 46 человек, сказал главный токсиколог республики, завотделом токсикологии Центра клинической медицины (ЦКМ) Азер Магсудов.

«В октябре в больницу поступило 9 человек в связи с отравлением угарным газом, в ноябре – 21, в первой половине декабря — 16», — сказал А.Магсудов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.

По его словам, среди пострадавших было семь детей.

«Шестеро из отравившихся поступили в клинику в тяжелом состоянии», — сказал главный токсиколог республике, добавив, что всех пострадавших удалось спасти.

Minval.az