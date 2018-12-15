В Газахском районе 60-летний мужчина погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает Report, инцидент произошел на строительных работах в селе Ханлыглар.

Показывая дорогу груженому песком грузовику, Муса Ибрагим оглу Набиев упал в яму. Водитель грузовика резко затормозил, пытаясь не задавить упавшего, в это время грузовик перевернулся и рабочего засыпало тоннами находившего в кузове песка. В результате М.Набиев скончался на месте происшествия.

По факту Газахской районной прокуратурой ведется расследование.

Minval.az