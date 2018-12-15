Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам оборонной промышленности Азербайджанской Республики.
За многолетнюю плодотворную деятельность в оборонной промышленности Азербайджанской Республики почетные звания Азербайджанской Республики были присвоены следующим лицам:
«Заслуженный государственный служащий»
Зейналов Вагиф Азиз оглу
«Заслуженный инженер»
Мамедов Садреддин Аббас оглу
Вирской Игорь Сергеевич.
Другим распоряжением президента, за заслуги в развитии оборонной промышленности Азербайджанской Республики были награждены следующие лица:
орденом «Эмек» 3-й степени
Мюфид-заде Рофат Гамид оглу
медалью «Терегги»
Абдурахманов Низами Али оглу
Джалилов Махир Фикрет оглу
Алиев Абиль Гадим оглу
Алиев Эльмар Ариф оглу
Гусейнов Ифтихар Гусейн оглу
Гулиев Солтан Алескер оглу
Масимов Ягуб Исмаил оглу
Тагиев Мирмуса Миртаги оглу
медалью «За отличие на государственной службе»
Алиев Надир Али оглу
Амиров Хасай Яша оглу
Шахбазов Рамин Тофиг оглу.