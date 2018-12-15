Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о предоставлении почетных званий «Заслуженный государственный служащий» Зейналову Вагифу Азиз оглу и «Заслуженный инженер» Мамедову Садраддину Аббас оглу и Вирскому Игорю Сергеевичу за продолжительную, плодотворную деятельность в оборонной промышленности Азербайджана.

Другим распоряжением главы государства группа лиц награждена орденом «Эмек» третьей степени и медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» за заслуги в развитии оборонной промышленности Азербайджана, сообщает Trend.

Minval.az