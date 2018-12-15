Бакинский международный автовокзальный комплекс с 15 декабря по 3 января будет работать в усиленном режиме в связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь комплекса Пярвин Мамедова.

По ее словам, в целях предотвращения плотности пассажиропотока, выделено более 200 резервных автобусов: «В преддверии праздника ожидается свыше 600 рейсов и перевозка более 16 тыс. пассажиров. Для сравнения отметим, что в настоящее время в течение дня на 300-350 транспортных средствах из автовокзала отправляется около 9 тыс. пассажиров».

Minval.az