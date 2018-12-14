Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело в Баку, Сумгайыте, Гяндже и на Абшеронском полуострове мониторинг в связи с выбросами в атмосферу 292 объектов общественного питания, на которых нет современных очистных сооружений.

Об этом в пятницу сказала глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, сообщает Trend.

По ее словам, министерство до сегодняшнего дня на 223 объектах общепита установило сооружения, отвечающие современным стандартам. Два ресторана были закрыты решением суда — это рестораны Özkardeşlər и Qızıl balıq.

Ибрагимова отметила, что суд принимает меры по закрытию 17 ресторанов.

Minval.az