Морозная зима в Азербайджане маловероятна.

Об этом в пятницу сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По словам директора департамента, метеорологические исследования, проведенные в мире за последние годы, показывают, что большего всего наблюдается снижение темпа роста низкой температуры по сравнению с высокой температурой. Соответственно, уменьшается число холодных дней, увеличивается число жарких.

«Анализ данных, собранных в Азербайджане за последние годы, демонстрирует, что минимальная температура воздуха в декабре за последние десятилетия уменьшилась на 0,4 градуса по сравнению с 1961-1990 годами, в январе увеличилась на 0,2 градуса, в феврале – снизилась на 01, градуса», — цитирует «Тренд» Тагиеву.

Директор департамента добавила, что среднемесячная температура воздуха в 2002 году была ниже нормы на 5,6 градуса, в том году был зарегистрирован самый холодный декабрь.

Тагиева сказала, что для зимы средняя температура в Баку и на Абшеронском полуострове составляет плюс 3,2 градуса.

«Под воздействием рельефа страны и Каспийского моря зима в Азербайджане проходит умеренно. Резкие морозы не характерны для Абшеронского полуострова. В первой половине декабря температура воздуха по сравнению с показателями норм повысилась на 2-3,3 градуса. Количество осадков составило 33-48 процентов климатической нормы», — добавила директор департамента.

Тагиева также сказала, что температура воздуха по сравнению с первой половиной месяца снизится, будет наблюдаться дождливая и ветреная погода.

По словам директора департамента, температура воздуха в регионе нынешней зимой опуститься на 0,5-1,0 градусов.

«Это означает, что морозная зима маловероятна. Конечно, в отдельные периоды зимой будут поступать арктические воздушные массы, температура снизится. Однако, прогнозируется, что этот период не будет продолжительным», — отметила Тагиева.

Minval.az