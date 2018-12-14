Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу, 14 декабря, министра информации и национальной безопасности Ирана Сеида Махмуда Алеви.
Информацию об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу, 14 декабря, министра информации и национальной безопасности Ирана Сеида Махмуда Алеви.
Информацию об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/12/14 16:45
Раздел: Азербайджан
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