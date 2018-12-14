Весь проспект Бабека открыт после реконструкции на всем его протяжении.

Как сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, ремонт и реконструкция проспекта Бабека ведутся с начала 2018 года.

Общая протяженность проспекта составляет около 9 километров. После реконструкции ширина проезжей части составляет 32 метра – по 16 метров в каждую сторону, то есть, на проспекте 8 полос движения (по 4 полосы в каждую сторону). Проезжая часть расширена, в том числе за счет уменьшения разделительной полосы до 1,75 метра.

На проспекте уложено 323 тысячи квадратных метров нового асфальта, обустроено 15 тысяч квадратных метров тротуаров. Толщина асфальтового покрытия составляет 20 сантиметров. Установлено 100 новых крышек канализационных люков, реконструирована ливневая канализация.

На проспекте создана новая система освещения, а также установлены 22 автобусные остановки в специальных «карманах».

Minval.az